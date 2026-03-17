російський FPV-дрон влучив у житловий будинок у Костянтинівці, є поранений
Київ • УНН
Окупанти атакували дроном житловий сектор Костянтинівки, пошкодивши фасад будинку. Місцевий мешканець отримав поранення та самостійно дістався лікарні.
У вівторок, 17 березня, росіяни атакували місто Костянтинівка Донецької області FPV-дроном. Зафіксовано влучання безпосередньо у житловий будинок, що призвело до пошкодження фасаду будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ворожого удару отримав поранення місцевий мешканець. Чоловік зміг самостійно дістатися до лікарні міста Дружківки, де йому було надано необхідну медичну допомогу.
Як зазначив Горбунов, безпекова ситуація в громаді залишається вкрай напруженою.
Використання ворогом безпілотних літальних апаратів робить перебування на відкритому просторі та у приватних будинках поблизу лінії фронту смертельно небезпечним
Він закликав мешканців громади не нехтувати власною безпекою та розглянути можливість евакуації до більш безпечних регіонів України.
