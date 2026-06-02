В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Российский дрон атаковал тепловоз в Харьковской области и ранил железнодорожника

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Из-за удара дрона по тепловозу в Харьковской области ранен железнодорожник. Поезда курсируют с минимальными задержками, на месте работают экстренные службы.

россия ударила дроном по тепловозу в Харьковской области, пострадал железнодорожник, есть задержки в движении поездов в регионе, но минимальные, сообщили во вторник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Враг нанес удар БпЛА по тепловозу в Харьковской области. В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь

- сообщили в УЗ.

На место, как указано, оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.

"Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы Укрзализныци усиленно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, после ночной атаки враг с утра продолжал атаковать Харьков - под удар попали 5 районов, есть возгорания. Кроме пострадавших 50-летней женщины с 51-летним мужчиной в одном из районов, известно также о том, что 30-летний мужчина получил взрывные ранения в другом районе города.

В результате ночной атаки рф на Харьков сообщалось о более чем 10 пострадавших.

россия нанесла двойной удар по нефтегазовому объекту в Харьковской области - Нафтогаз02.06.26, 11:08 • 2266 просмотров

