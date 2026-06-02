Российский дрон атаковал тепловоз в Харьковской области и ранил железнодорожника

россия ударила дроном по тепловозу в Харьковской области, пострадал железнодорожник, есть задержки в движении поездов в регионе, но минимальные, сообщили во вторник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Враг нанес удар БпЛА по тепловозу в Харьковской области. В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь - сообщили в УЗ.

На место, как указано, оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.

"Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы Укрзализныци усиленно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, после ночной атаки враг с утра продолжал атаковать Харьков - под удар попали 5 районов, есть возгорания. Кроме пострадавших 50-летней женщины с 51-летним мужчиной в одном из районов, известно также о том, что 30-летний мужчина получил взрывные ранения в другом районе города.

В результате ночной атаки рф на Харьков сообщалось о более чем 10 пострадавших.

