Российский дрон атаковал тепловоз в Харьковской области и ранил железнодорожника
Киев • УНН
Из-за удара дрона по тепловозу в Харьковской области ранен железнодорожник. Поезда курсируют с минимальными задержками, на месте работают экстренные службы.
россия ударила дроном по тепловозу в Харьковской области, пострадал железнодорожник, есть задержки в движении поездов в регионе, но минимальные, сообщили во вторник в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Враг нанес удар БпЛА по тепловозу в Харьковской области. В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь
На место, как указано, оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.
"Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы Укрзализныци усиленно отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, после ночной атаки враг с утра продолжал атаковать Харьков - под удар попали 5 районов, есть возгорания. Кроме пострадавших 50-летней женщины с 51-летним мужчиной в одном из районов, известно также о том, что 30-летний мужчина получил взрывные ранения в другом районе города.
В результате ночной атаки рф на Харьков сообщалось о более чем 10 пострадавших.
