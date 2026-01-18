российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые

Вечером в воскресенье, 18 января, российские оккупанты атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, информирует УНН.

Подробности

Там уточнили, что удар произошел примерно в 21:00.

Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Предварительно, они получили взрывные травмы - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им помощь.

Напомним

5 января российские войска ударили по больнице в Херсоне, два человека пострадали, одна из них - медик.

