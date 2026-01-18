российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 января, 11:31 • 15793 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 26612 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 23776 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 54076 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 85997 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 42090 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 51924 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 56922 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 46344 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 76543 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа18 января, 10:38 • 12958 просмотра
Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных18 января, 11:08 • 8662 просмотра
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD18 января, 12:55 • 8384 просмотра
"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела18 января, 13:25 • 5500 просмотра
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм15:41 • 7426 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 39274 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 76536 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 45153 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 76149 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 105068 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Германия
Дания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 14705 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 27468 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 24584 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 22493 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 21880 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Бильд

российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые

Киев • УНН

 • 142 просмотра

российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона с БпЛА. Два человека получили взрывные травмы и были госпитализированы.

российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые

Вечером в воскресенье, 18 января, российские оккупанты атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, информирует УНН.

Подробности

Там уточнили, что удар произошел примерно в 21:00.

Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Предварительно, они получили взрывные травмы

- говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им помощь.

Напомним

5 января российские войска ударили по больнице в Херсоне, два человека пострадали, одна из них - медик.

Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, две медсестры получили травмы и контузии09.01.26, 13:05 • 3055 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Херсон