российские войска атаковали Херсон дронами: есть раненые
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона с БпЛА. Два человека получили взрывные травмы и были госпитализированы.
Вечером в воскресенье, 18 января, российские оккупанты атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, информирует УНН.
Там уточнили, что удар произошел примерно в 21:00.
Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Предварительно, они получили взрывные травмы
В ОВА добавили, что пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им помощь.
5 января российские войска ударили по больнице в Херсоне, два человека пострадали, одна из них - медик.
