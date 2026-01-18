$43.180.08
18 січня, 11:31 • 15724 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 26458 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 23669 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 53905 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 85800 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 42028 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 51868 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 56885 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 46317 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 76436 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Публікації
Ексклюзиви
російські війська атакували Херсон дронами: є поранені

Київ • УНН

російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Двоє людей отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

російські війська атакували Херсон дронами: є поранені

Ввечері в неділю, 18 січня, російські окупанти атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна війсмькова адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що удар стався приблизно о 21:00.

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 32-річну жінку та 28-річного чоловіка. Попередньо, вони дістали вибухові травми

- йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалих доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають їм допомогу.

Нагадаємо

5 січня російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, двоє людей постраждали, одна з них - медикиня.

Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії09.01.26, 13:05 • 3055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Херсон