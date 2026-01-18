російські війська атакували Херсон дронами: є поранені

Ввечері в неділю, 18 січня, російські окупанти атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна війсмькова адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що удар стався приблизно о 21:00.

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 32-річну жінку та 28-річного чоловіка. Попередньо, вони дістали вибухові травми - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що постраждалих доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають їм допомогу.

Нагадаємо

5 січня російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, двоє людей постраждали, одна з них - медикиня.

Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії