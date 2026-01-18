російські війська атакували Херсон дронами: є поранені
Київ • УНН
російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Двоє людей отримали вибухові травми та були госпіталізовані.
Ввечері в неділю, 18 січня, російські окупанти атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна війсмькова адміністрація, інформує УНН.
Деталі
Там уточнили, що удар стався приблизно о 21:00.
Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 32-річну жінку та 28-річного чоловіка. Попередньо, вони дістали вибухові травми
В ОВА додали, що постраждалих доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають їм допомогу.
Нагадаємо
5 січня російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, двоє людей постраждали, одна з них - медикиня.
