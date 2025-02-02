российские оккупанты в очередной раз атаковали автобус с пассажирами в Херсоне: что известно
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку на люк маршрутного автобуса с пассажирами. В результате атаки транспортное средство загорелось, информация о пострадавших уточняется.
В Днепровском районе Херсона загорелся автобус с пассажирами, после того, как российские военные сбросили взрывчатку на его люк.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко.
Детали
В Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку на люк в крыше маршрутного автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику.
Указывается, что автобус, в салоне которого были пассажиры, загорелся.
Пока неизвестно, есть ли среди пассажиров пострадавшие, информация уточняется.
Напомним,
УНН передавал, что в Днепровском районе Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на коммунальный автобус. В результате атаки пострадали три человека - мужчина 71 года и две женщины 50 и 65 лет.
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