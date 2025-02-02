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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские оккупанты в очередной раз атаковали автобус с пассажирами в Херсоне: что известно

Киев  •  УНН

 • 8618 просмотра

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В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку на люк маршрутного автобуса с пассажирами. В результате атаки транспортное средство загорелось, информация о пострадавших уточняется.

В Днепровском районе Херсона загорелся автобус с пассажирами, после того, как российские военные сбросили взрывчатку на его люк.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко.

Детали

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку на люк в крыше маршрутного автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику.

Указывается, что автобус, в салоне которого были пассажиры, загорелся.

Пока неизвестно, есть ли среди пассажиров пострадавшие, информация уточняется. 

Напомним,

УНН передавал, что в Днепровском районе Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на коммунальный автобус. В результате атаки пострадали три человека - мужчина 71 года и две женщины 50 и 65 лет.

Новые атаки на Донецкую область: оккупанты применили FPV-дроны и 500-кг авиабомбу, есть раненые30.01.25, 19:40 • 28654 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
donetskДонецк
khersonХерсон

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