російські окупанти вкотре атакували автобус з пасажирами у Херсоні: що відомо
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російські військові скинули вибухівку на люк маршрутного автобуса з пасажирами. Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся, інформація про постраждалих уточнюється.
У Дніпровському районі Херсона загорівся автобус з пасажирами, після того, як російські військові скинули вибухівку на його люк.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської МВА Романа Мрочко.
Деталі
У Дніпровському районі Херсону російські окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику.
Вказується, що автобус, в салоні якого були пасажири, загорівся.
Наразі невідомо, чи є серед пасажирів постраждалі, інформація уточнюється.
Нагадаємо
УНН передавав, що у Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з безпілотника на комунальний автобус. Внаслідок атаки постраждали троє людей - чоловік 71 року та дві жінки 50 і 65 років.
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