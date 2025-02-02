російські окупанти вкотре атакували автобус з пасажирами у Херсоні: що відомо

У Дніпровському районі Херсона загорівся автобус з пасажирами, після того, як російські військові скинули вибухівку на його люк.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської МВА Романа Мрочко.

Деталі

У Дніпровському районі Херсону російські окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику.

Вказується, що автобус, в салоні якого були пасажири, загорівся.

Наразі невідомо, чи є серед пасажирів постраждалі, інформація уточнюється.

Нагадаємо

УНН передавав, що у Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з безпілотника на комунальний автобус. Внаслідок атаки постраждали троє людей - чоловік 71 року та дві жінки 50 і 65 років.

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