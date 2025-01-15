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Російський дрон атакував автобус у Херсоні: є постраждалі

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У Дніпровському районі Херсона окупанти скинули вибухівку з безпілотника на комунальний автобус. Внаслідок атаки постраждали троє людей - чоловік 71 року та дві жінки 50 і 65 років.

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з безпілотника на комунальний автобус, постраждали троє людей, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Дніпровському районі. Пошкоджено комунальний автобус. Також відомо про трьох поранених. 71-річний чоловік та двоє жінок 50 і 65 років ушпиталені з контузією та мінно-вибуховою травмою. Наразі триває дообстеження", - написав Мрочко.

Доповнення

Херсонська ОВА повідомила про 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів сьогодні. 

За даними ОВА, близько 12:15 Херсон вкотре опинився під ударом російського дрона, серез скидання вибухівки з БпЛА отримав поранення 81-річний чоловік. Близько 12:45 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона - отримав поранення 63-річний чоловік. Потім стало відомо, що у тому ж районі міста через атаку ворожого БпЛА постраждав 71-річний чоловік. Згодом "швидка" доставила до лікарні ще двох жінок, 50 та 65 років, які постраждали через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі Херсона. 

Орієнтовно о 09:00 росіяни обстріляли Білозерку. Там під ворожий удар потрапив 49-річний чоловік, який виходив з аптеки. Він дістав вибухову травму, контузію і струс головного мозку.

росіяни вбили медсестру у передмісті Херсона15.01.25, 09:49 • 31072 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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