Российский дрон атаковал автобус в Херсоне: есть пострадавшие

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на коммунальный автобус, пострадали три человека, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника в Днепровском районе. Поврежден коммунальный автобус. Также известно о трех раненых. 71-летний мужчина и две женщины 50 и 65 лет госпитализированы с контузией и минно-взрывной травмой. Сейчас продолжается дообследование", - написал Мрочко.

Дополнение

Херсонская ОВА сообщила о 6 пострадавших в результате вражеских обстрелов сегодня.

По данным ОВА, около 12:15 Херсон в очередной раз оказался под ударом российского дрона, из-за сброса взрывчатки с БпЛА получил ранения 81-летний мужчина. Около 12:45 россияне атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона - получил ранения 63-летний мужчина. Затем стало известно, что в том же районе города из-за атаки вражеского БПЛА пострадал 71-летний мужчина. Позже "скорая" доставила в больницу еще двух женщин, 50 и 65 лет, которые пострадали из-за атаки российского БПЛА в Днепровском районе Херсона.

Ориентировочно в 09:00 россияне обстреляли Белозерку. Там под вражеский удар попал 49-летний мужчина, который выходил из аптеки. Он получил взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

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