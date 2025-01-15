россияне убили медсестру в пригороде Херсона
Киев • УНН
В результате российского обстрела Антоновки погибла 56-летняя медсестра местной амбулатории. Вражеское нападение оборвало жизнь медицинского работника во время выполнения профессиональных обязанностей.
Медсестра погибла в результате обстрела российских войск в Антоновке - пригороде Херсона, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"россияне оборвали жизнь медработницы на Херсонщине. Из-за российского обстрела Антоновки погибла 56-летняя медсестра местной амбулатории", - написал Прокудин.
россияне атаковали больницу в Херсонской области: что повреждено15.01.25, 08:46 • 14880 просмотров