россияне убили медсестру в пригороде Херсона

Медсестра погибла в результате обстрела российских войск в Антоновке - пригороде Херсона, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне оборвали жизнь медработницы на Херсонщине. Из-за российского обстрела Антоновки погибла 56-летняя медсестра местной амбулатории", - написал Прокудин.

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