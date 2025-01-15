росіяни вбили медсестру у передмісті Херсона
Київ • УНН
В результаті російського обстрілу Антонівки загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Ворожий напад обірвав життя медичного працівника під час виконання професійних обов'язків.
Медсестра загинула внаслідок обстрілу російських військ в Антонівці - передмісті Херсона, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині. Через російський обстріл Антонівки загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії", - написав Прокудін.
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