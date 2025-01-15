росіяни вбили медсестру у передмісті Херсона

Медсестра загинула внаслідок обстрілу російських військ в Антонівці - передмісті Херсона, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

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"росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині. Через російський обстріл Антонівки загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії", - написав Прокудін.

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