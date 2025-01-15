росіяни атакували лікарню на Херсонщині: що пошкоджено

У Херсонській області вночі російські війська обстріляли лікарню у Білозерці, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

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"Вночі російські війська обстріляли лікарню у Білозерці. Через ворожу атаку у будівлі пошкоджено покрівлю, фасад, вибито шибки. Інформація щодо потерпілих не надходила", - повідомили в ОВА.

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За даними МОЗ, на кінець грудня 2024 року рф пошкодила 1938 об'єктів медзакладів у 715 закладах охорони здоровʼя. Також росія повністю зруйнувала 297 об'єктів 114 медичних закладів. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.