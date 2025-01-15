росіяни атакували лікарню на Херсонщині: що пошкоджено

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Вночі окупанти обстріляли лікарню у Білозерці Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю, фасад та вікна медзакладу, інформації про постраждалих немає.

У Херсонській області вночі російські війська обстріляли лікарню у Білозерці, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі російські війська обстріляли лікарню у Білозерці. Через ворожу атаку у будівлі пошкоджено покрівлю, фасад, вибито шибки. Інформація щодо потерпілих не надходила", - повідомили в ОВА.

Доповнення

За даними МОЗ, на кінець грудня 2024 року рф пошкодила 1938 об'єктів медзакладів у 715 закладах охорони здоровʼя. Також росія повністю зруйнувала 297 об'єктів 114 медичних закладів. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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