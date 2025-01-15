россияне атаковали больницу в Херсонской области: что повреждено
Киев • УНН
Ночью оккупанты обстреляли больницу в Белозерке Херсонской области. В результате атаки повреждены кровля, фасад и окна медучреждения, информации о пострадавших нет.
В Херсонской области ночью российские войска обстреляли больницу в Белозерке, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Ночью российские войска обстреляли больницу в Белозерке. Из-за вражеской атаки в здании повреждены кровля, фасад, выбиты стекла. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в ОВА.
Дополнение
По данным Минздрава, на конец декабря 2024 года рф повредила 1938 объектов медучреждений в 715 учреждениях здравоохранения. Также россия полностью разрушила 297 объектов 114 медицинских учреждений. Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.