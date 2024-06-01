Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях-Генштаб

Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 73. больше всего боев произошло на Покровском направлении. В течение дня захватчики не оставляют попыток протиснуть нашу оборону также на Северском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 июня, передает УНН.

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По информации Генштаба, российские оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (рф) агрессор нанес удар одной КАБ по Харькову и большим проходам соответственно, три кабы враг сбросил по Русской Лозовой, еще по одному КАБу в пятихатку и Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до четырех. Две атаки наши воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки. Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, два удара КАБАми подверглась Дружелюбовка и одной кабиной ударил по Райгородке. По Тобаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение НАРами, семь и 14 ракет соответственно.

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. одну атаку украинские защитники отбили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении российские войска атаковали при поддержке авиации. Четыре штурмовых действия российских захватчиков отбили подразделения Сил обороны.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 23 боевых столкновения. Враг пытается протиснуть нашу оборону при поддержке авиации. 14 атак наши воины отбили, девять еще продолжаются.

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до 19.Силы обороны Украины успешно отбили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времовском направлении украинские воины отбили четыре атаки российских оккупантов.

На Приднепровском направлении, в районе рынок, с начала суток произошло три боевых столкновения. Враг применял авиацию.

На остальных направлениях-без особых изменений.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб