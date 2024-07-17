россии не удастся избежать ответственности за сбитие малайзийского лайнера MH17 в 2014 году в небе над Донецкой областью. К ответственности должен быть привлечен весь командный состав. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в комментарии South China Morning Post, передает УНН.

Пожизненное заключение виновных в этом преступлении является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто начал эту трагедию, тоже должны быть привлечены к ответственности - сказал Кулеба.

МИД Украины настаивает, что к ответственности должны быть привлечены не только те, кто осуществил запуск ракеты, но и весь командный состав.

Правосудие свершилось, по крайней мере частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Но я думаю, что даже это не полностью утолило боль родных - добавил украинский министр.

Добавим

В 10 годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17 министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям и близким всех погибших пассажиров и членов экипажа. А также призвало все вовлеченные государства сотрудничать для привлечения рф к ответственности.

Напомним

В 2014 году в небе над Донецкой областью, где шли боевые действия между пророссийскими боевиками и украинской армией, сбили самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший пассажирский рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Следствие доказало, что самолет сбили ракетой зенитно-ракетной установки "Бук". Также следователи доказали, что стреляли с территории, которую на тот момент контролировали боевики так называемой "днр", а прибыл он туда из россии.

В 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек виновными в причастности к сбиванию малайзийского "Боинга", в том числе бывшего "министра обороны" так называемой "днр" и полковника фсб в отставке игоря гиркина (более известного как игорь стрелков).

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