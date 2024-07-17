Киев • УНН
Глава МИД заявил, что россии не удастся избежать ответственности за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в 2014 году, и весь командный состав должен быть привлечен к ответственности.
россии не удастся избежать ответственности за сбитие малайзийского лайнера MH17 в 2014 году в небе над Донецкой областью. К ответственности должен быть привлечен весь командный состав. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в комментарии South China Morning Post, передает УНН.
Пожизненное заключение виновных в этом преступлении является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто начал эту трагедию, тоже должны быть привлечены к ответственности
МИД Украины настаивает, что к ответственности должны быть привлечены не только те, кто осуществил запуск ракеты, но и весь командный состав.
Правосудие свершилось, по крайней мере частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Но я думаю, что даже это не полностью утолило боль родных
Добавим
В 10 годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17 министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования семьям и близким всех погибших пассажиров и членов экипажа. А также призвало все вовлеченные государства сотрудничать для привлечения рф к ответственности.
Напомним
В 2014 году в небе над Донецкой областью, где шли боевые действия между пророссийскими боевиками и украинской армией, сбили самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший пассажирский рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Трагедия никогда не будет забыта: Зеленский о годовщине сбития рф самолета рейса MH1717 июля 2023, 13:15 • 251724 просмотра
Следствие доказало, что самолет сбили ракетой зенитно-ракетной установки "Бук". Также следователи доказали, что стреляли с территории, которую на тот момент контролировали боевики так называемой "днр", а прибыл он туда из россии.
В 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек виновными в причастности к сбиванию малайзийского "Боинга", в том числе бывшего "министра обороны" так называемой "днр" и полковника фсб в отставке игоря гиркина (более известного как игорь стрелков).
Личная информаторка генерала гру рф, который причастен к катастрофе MH17, проведет 12 лет за решеткой9 мая 2023, 13:25 • 1123527 просмотров