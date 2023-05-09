Личная информаторка генерала гру рф, который причастен к катастрофе MH17, проведет 12 лет за решеткой

Детали

Как сообщили в СБУ, собраны неопровержимые доказательства вины еще одной коллаборантки, которая «сливала» оккупантам информацию о Силах обороны во фронтовых районах Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в июне прошлого года в результате спецоперации в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия.

Суд назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, пособницей агрессора является личная информаторка кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора сергея дубинского, также известного под позывным «Хмурый».

Именно он причастен к катастрофе пассажирского самолета «Боинг», выполнявшего рейс MH17 в июле 2014 года.

Добавим

Установлено, что вражеская информаторша, проживавшая в поселке Благодатное Донецкой области, лично знакома с террористом.

После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на «Хмурого» и предложила свою помощь в войне против Украины.

По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки.

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Также она передавала военной разведке рф информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте.

Кроме того, коллаборантка проводила видеофиксацию последствий российских воздушных атак на территории региона и отправляла агрессору соответствующие «отчеты».

Еще одной ее задачей был сбор и передача врагу персональных данных участников движения сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Во время обысков по адресу временного проживания злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.