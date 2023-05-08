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СБУ повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Машкову

СБУ повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Машкову

Київ • УНН

 • 1168477 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який, як вказали у спецслужбі, закликав до знищення України, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який публічно виправдовує збройну агресію рф. Фігурант входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю путіна", - повідомила СБУ.

Деталі

За даними спецслужби, також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів.

"У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу рф. Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави", - розповіли у СБУ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"Наразі зловмисник перебуває на території рф. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо

Блогеру-мільйоннику, який працює на кремль, повідомили про підозру.

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