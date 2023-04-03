Блогеру-мільйоннику, який працює на кремль, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Служба безпеки зібрала "вичерпну доказову базу" на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, пише УНН з посиланням на Telegram СБУ.
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За даними СБУ, перебуваючи на території країни-агресора, Подоляка бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.
Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури України. А також масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.
"Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України" - повідомило СБУ в Telegram.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
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- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
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- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
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- ст. 436 (пропаганда війни);
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- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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Наразі фігурант перебуває на території рф. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, додала СБУ в повідомленні Telegram.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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