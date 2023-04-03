Блогеру-миллионнику, работающему на кремль, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Служба безопасности собрала "исчерпывающую доказательную базу" на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет УНН со ссылкой на Telegram СБУ.
Детали
По данным СБУ, находясь на территории страны-агрессора, Подоляка принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.
Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины. А также массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в Ютуб, Рутуб и Телеграм, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.
"Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью’и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины" - сообщило СБУ в Telegram.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
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- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
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- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
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- ст. 436 (пропаганда войны);
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- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
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В настоящее время фигурант находится на территории РФ. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности, добавила СБУ в сообщении Telegram.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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