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СБУ затримала ворожу інформаторку за наведення ракет на лікарні та гуртожитки у Краматорську

СБУ затримала ворожу інформаторку за наведення ракет на лікарні та гуртожитки у Краматорську

Київ • УНН

 • 835141 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську, під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб рф», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії рф.

«У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону. Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків», - зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.

«У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби», - інформує СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою.

Доповнення

Суд визнав винним у держзраді агента рф, якому фсб пообіцяла посаду "заступника міністра" в Криму, і призначив йому 15 років ув’язнення.

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