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СБУ задержала вражескую информаторшу за наведение ракет на больницы и общежития в Краматорске

Киев • УНН

 • 835140 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила вражескую информаторку, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске, во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности разоблачила еще одну пособницу агрессора в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник фсб рф», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии рф.

«В дальнейшем по указанию агрессора фигурантка пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий», - отмечается в сообщении.

В СБУ отмечают, что разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеского разведывательного задания.

«У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы», - информирует СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей.

Дополнение

Суд признал виновным в госизмене агента рф, которому фсб пообещала должность "замминистра" в Крыму, и назначил ему 15 лет заключения.

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