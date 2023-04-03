СБУ задержала вражескую информаторшу за наведение ракет на больницы и общежития в Краматорске
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила вражескую информаторку, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске, во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области, передает УНН.
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«Служба безопасности разоблачила еще одну пособницу агрессора в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник фсб рф», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии рф.
«В дальнейшем по указанию агрессора фигурантка пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий», - отмечается в сообщении.
В СБУ отмечают, что разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеского разведывательного задания.
«У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы», - информирует СБУ.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал задержанной меру пресечения – содержание под стражей.
Дополнение
Суд признал виновным в госизмене агента рф, которому фсб пообещала должность "замминистра" в Крыму, и назначил ему 15 лет заключения.