СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который, как указали в спецслужбе, призывал к уничтожению Украины, пишет УНН.
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"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает вооруженную агрессию рф. Фигурант входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием путина", - сообщила СБУ.
Детали
По данным спецслужбы, также на собственном Телеграм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов.
"В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав рф. Кроме того, Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства", - рассказали в СБУ.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу кремля.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
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- ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
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"Сейчас злоумышленник находится на территории рф. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.
Напомним
Блоггеру-миллионнику, который работает на кремль, сообщили подозрение.