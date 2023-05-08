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СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову

СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову

Киев • УНН

 • 1168473 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который, как указали в спецслужбе, призывал к уничтожению Украины, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает вооруженную агрессию рф. Фигурант входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием путина", - сообщила СБУ.

Детали

По данным спецслужбы, также на собственном Телеграм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов.

"В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав рф. Кроме того, Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства", - рассказали в СБУ.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу кремля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

"Сейчас злоумышленник находится на территории рф. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.

Напомним

Блоггеру-миллионнику, который работает на кремль, сообщили подозрение.

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