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Особиста інформаторка генерала гру рф, який причетний до збиття MH17, проведе 12 років за гратами

Особиста інформаторка генерала гру рф, який причетний до збиття MH17, проведе 12 років за гратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Особисту інформаторку генерала російського гру сергія дубінського, який причетний до збиття «Боїнга» MH17, засудили до 12 років за гратами, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили у СБУ, зібрано беззаперечні докази вини ще однієї колаборантки, яка «зливала» окупантам інформацію про Сили оборони у фронтових районах Донеччини.

Правоохоронці затримали зловмисницю у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку, де вона намагалась переховуватись від правосуддя.

Суд призначив їй покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора сергія дубінського, також відомого під позивним «Хмурий».

Саме він причетний до збиття пасажирського літака «Боїнг», який виконував рейс MH17 у липні 2014 року.

Додамо

Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом.

Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на «Хмурого» і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки.

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Також вона передавала воєнній розвідці рф інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті.

Крім того, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні «звіти».

Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.

Під час обшуків за адресою тимчасового проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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