рф за неделю атаковала Украину более 550 КАБами, почти 550 дронами и более 20 ракетами - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 108800 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 142631 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 129361 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 128718 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 125598 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 151643 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 175400 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194672 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 285383 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166497 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака дронов в Харькове: пострадали восемь человек, среди них несовершеннолетняя девочка

Ночная атака дронов в Харькове: пострадали восемь человек, среди них несовершеннолетняя девочка

 • 45418 просмотра
Оккупанты заставляют студентов ликвидировать нефтяную катастрофу в Керченском проливе - Сопротивление

Оккупанты заставляют студентов ликвидировать нефтяную катастрофу в Керченском проливе - Сопротивление

 • 51033 просмотра
Министры обороны США и Украины провели переговоры о помощи по безопасности и предстоящем заседании контактной группы

Министры обороны США и Украины провели переговоры о помощи по безопасности и предстоящем заседании контактной группы

 • 66895 просмотра
За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб

За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб

 • 28800 просмотра
Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте

Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте

06:13 • 35462 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 110174 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 142631 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 285383 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 199937 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 217887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 61350 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 69237 просмотра
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

 • 83200 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

 • 101989 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

 • 100701 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

рф за неделю атаковала Украину более 550 КАБами, почти 550 дронами и более 20 ракетами - Зеленский

рф за неделю атаковала Украину более 550 КАБами, почти 550 дронами и более 20 ракетами - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3745 просмотра

Read in English

За неделю рф применила более 550 управляемых авиабомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет. Пострадали объекты в Херсоне, Харькове, Запорожье, Киеве и других городах.

Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов российские войска применили против Украины только на этой неделе, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины. Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе", - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства подчеркнул: "Это российский террор, которому мы противодействуем". "Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - отметил Зеленский.

Над Украиной сбили 57 дронов из 113 во время ночной атаки рф21 дек. 2024, 07:28 • 15119 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
dneprДнепр
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
kievКиев
kharkivХарьков