рф за неделю атаковала Украину более 550 КАБами, почти 550 дронами и более 20 ракетами - Зеленский
Киев • УНН
За неделю рф применила более 550 управляемых авиабомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет. Пострадали объекты в Херсоне, Харькове, Запорожье, Киеве и других городах.
Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов российские войска применили против Украины только на этой неделе, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины. Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе", - написал Зеленский в соцсетях.
Глава государства подчеркнул: "Это российский террор, которому мы противодействуем". "Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - отметил Зеленский.
Над Украиной сбили 57 дронов из 113 во время ночной атаки рф21 дек. 2024, 07:28 • 15119 просмотров