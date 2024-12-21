Над Украиной сбили 57 дронов из 113 во время ночной атаки рф
Киев • УНН
россия осуществила масштабную атаку беспилотниками, запустив 113 дронов с разных направлений. Силами ПВО уничтожено 57 ударных БпЛА и зафиксировано 56 дронов-имитаторов в 11 областях Украины.
россия ночью атаковала Украину 113 беспилотниками, уничтожено 57 вражеских дронов в 11 областях и зафиксировано 56 дронов-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 декабря (с 19.00 20 декабря) противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с ВОТ Донецкой обл. в направлении Полтавской области (предварительно без последствий), атаковал 113-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В Запорожской и Харьковской областях, как указано, сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и автомобили граждан, пострадавшим оказывается помощь.
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