В Киевском районе Харькова ликвидировали пожар после атаки дрона: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова после атаки беспилотника произошел пожар и повреждение газовой трубы. Две женщины получили острую реакцию на стресс, аварийные службы оперативно потушили огонь.
Спасатели ликвидировали пожар в Киевском районе Харькова. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Киевском районе Харькова в результате атаки беспилотника захватчиков пострадали две женщины, которые получили острую реакцию на стресс.
Кроме этого, в результате атаки была повреждена газовая труба. Однако благодаря быстрым действиям аварийных служб, огонь был оперативно ликвидирован, а подача газа прекращена.
Власти призывают граждан оставаться осторожными и следить за сообщениями.
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