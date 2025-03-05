рф выпустила по Украине три баллистические ракеты, одну С-300 и 181 дрон: сбито 115 беспилотников
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 181 дроном Shahed и другими типами БПЛА, а также ракетами Искандер и С-300. Силы обороны уничтожили 115 ударных дронов, пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
россия ночью атаковала Украину 181 беспилотником, а также баллистическими ракетами и С-300, уничтожено 115 ударных дронов, 55 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 марта враг атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области, одной зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области и 181 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.
Воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Состоянием на 09.30 подтверждено сбитие 115 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях
55 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина", - говорится в сообщении.
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