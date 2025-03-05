рф випустила по Україні три балістичні ракети, одну С-300 та 181 дрон: збито 115 безпілотників

росія вночі атакувала Україну 181 безпілотником, а також балістичними ракетами та С-300, знищено 115 ударних дронів, 55 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 березня ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл., однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської обл. та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

55 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

На Київщині через ворожі дрони тривогу оголошували тричі: показали наслідки атаки рф