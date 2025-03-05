На Київщині через ворожі дрони тривогу оголошували тричі: показали наслідки атаки рф

Російські війська у ніч на 5 березня завдали чергового удару безпілотниками по Київській області, є пошкодження житлових будинків, дитсадка, школи у Бориспільському районі, повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у середу у Telegram, пише УНН.

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"Ворог не припиняє атакувати Київщину за допомогою БпЛА. Тривога вночі оголошувалася тричі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі", - зазначив Калашник.

З його слів, пошкоджено скління 85 квартир у 2 багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, 2 мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, 2 складських приміщення, 2 ангари, вікна дитячого садка та школи.

Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.