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В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

Киев • УНН

 • 98880 просмотра

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками ночью 5 марта. Повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты в Бориспольском районе.

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

Российские войска в ночь на 5 марта нанесли очередной удар беспилотниками по Киевской области, есть повреждения жилых домов, детского сада, школы в Бориспольском районе, сообщил вр.и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг не прекращает атаковать Киевщину с помощью БПЛА. Тревога ночью объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

"В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Бориспольском районе", - отметил Калашник.

По его словам, повреждено остекление 85 квартир в 2 многоквартирных домах, 20 автомобилей, 2 микроавтобуса, магазин, частный дом, 2 складских помещения, 2 ангара, окна детского сада и школы.

Полиция Киевской области показала последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

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