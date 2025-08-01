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РФ ударила по Белой Церкви: бушуют масштабные пожары на предприятиях

Киев • УНН

 • 3136 просмотра

В ночь на 1 августа армия РФ атаковала Белую Церковь, вызвав масштабные пожары на гражданских предприятиях. Пострадавших нет, более 100 спасателей ликвидируют последствия.

РФ ударила по Белой Церкви: бушуют масштабные пожары на предприятиях

В ночь на 1 августа армия РФ атаковала Киевскую область – в городе Белая Церковь вспыхнули масштабные пожары на гражданских предприятиях. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

В ночь на 1 августа россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий

- говорится в сообщении.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника.

"Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В Киеве из-под завалов жилого дома извлекли тела еще 10 погибших, включая 2-летнего ребенка. Общее количество жертв российского удара возросло до 26 человек, 3 из которых – дети.

В Киевской области 1 августа объявлен Днем траура после обстрела РФ31.07.25, 18:10 • 3074 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Белая Церковь
Киев