рф вдарила по Білій Церкві: вирують масштабні пожежі на підприємствах
Київ • УНН
У ніч на 1 серпня армія рф атакувала Білу Церкву, спричинивши масштабні пожежі на цивільних підприємствах. Постраждалих немає, понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки.
У ніч проти 1 серпня армія рф атакувала Київщину – у місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
У ніч на 1 серпня росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.
"Постраждалих немає", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
У Києві з-під завалів житлового будинку дістали тіла ще 10 загиблих, включаючи 2-річну дитину. Загальна кількість жертв російського удару зросла до 26 осіб, 3 з яких – діти.
На Київщині 1 серпня оголошено Днем жалоби після обстрілу рф31.07.25, 18:10 • 3002 перегляди