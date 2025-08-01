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рф вдарила по Білій Церкві: вирують масштабні пожежі на підприємствах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У ніч на 1 серпня армія рф атакувала Білу Церкву, спричинивши масштабні пожежі на цивільних підприємствах. Постраждалих немає, понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки.

рф вдарила по Білій Церкві: вирують масштабні пожежі на підприємствах

У ніч проти 1 серпня армія рф атакувала Київщину – у місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

У ніч на 1 серпня росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств

- йдеться у повідомленні.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої робототехніка.

"Постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

У Києві з-під завалів житлового будинку дістали тіла ще 10 загиблих, включаючи 2-річну дитину. Загальна кількість жертв російського удару зросла до 26 осіб, 3 з яких – діти.

На Київщині 1 серпня оголошено Днем жалоби після обстрілу рф31.07.25, 18:10 • 3002 перегляди

Віта Зеленецька

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Біла Церква
Київ