У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них дитина 2-х років
Київ • УНН
У Києві з-під завалів житлового будинку дістали тіла ще 10 загиблих, включаючи 2-річну дитину. Загальна кількість жертв російського удару зросла до 26 осіб, 3 з яких – діти.
У Києві протягом ночі з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Київ: потягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років. Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 - діти
За даними ДСНС, постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.
Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.
За словами рятувальників, з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.
Роботи тривають.
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У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.
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