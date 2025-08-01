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У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них дитина 2-х років

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У Києві з-під завалів житлового будинку дістали тіла ще 10 загиблих, включаючи 2-річну дитину. Загальна кількість жертв російського удару зросла до 26 осіб, 3 з яких – діти.

У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них дитина 2-х років

У Києві протягом ночі з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Київ: потягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років. Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 - діти

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, постраждали 159 людей, з них - 16 дітей.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

За словами рятувальників, з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Роботи тривають.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.    

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Віта Зеленецька

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Київ