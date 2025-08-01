В Киеве из-под завалов извлечены тела еще 10 погибших, среди них ребенок 2-х лет
Киев • УНН
В Киеве из-под завалов жилого дома извлечены тела еще 10 погибших, включая 2-летнего ребенка. Общее количество жертв российского удара возросло до 26 человек, 3 из которых – дети.
В Киеве в течение ночи из-под завалов извлекли тела еще 10 погибших, среди них - ребенок 2-х лет. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Киев: в течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет. Таким образом количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 - дети.
По данным ГСЧС, пострадали 159 человек, из них - 16 детей.
Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.
По словам спасателей, с места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.
Работы продолжаются.
Напомним
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.
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