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рф создала фейковые организации для подмены Красного Креста: детали

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Россия создала фейковые организации, имитирующие гуманитарные миссии, и не допускает Красный Крест к украинским пленным. Родственникам советуют обращаться только в госорганы.

рф создала фейковые организации для подмены Красного Креста: детали

В россии создали фейковые организации, чтобы подменить Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Спецслужбы страны-агрессора создали фейковые организации, которые имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных. По данным украинской разведки, на сегодняшний день существует информация о 186 местах содержания украинских пленных. Туда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

Сегодня такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, находящихся в плену

– заявили в ГУР.

Семьям и близким военнопленных посоветовали обращаться исключительно в украинские государственные органы, а также ни в коем случае не верить карманным структурам российских спецслужб, независимо от их названия и декларируемых задач.

Напомним

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на территории россии, беларуси и оккупированных территориях Украины насчитывается более 300 лагерей для содержания украинцев. Доступ туда для международных организаций закрыт.

Также УНН сообщал, что в TikTok распространяется мошенническое видео о выплате 4000 грн от Красного Креста. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины призвал граждан не переходить по данной ссылке.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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