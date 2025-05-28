рф создала фейковые организации для подмены Красного Креста: детали

В россии создали фейковые организации, чтобы подменить Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Спецслужбы страны-агрессора создали фейковые организации, которые имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных. По данным украинской разведки, на сегодняшний день существует информация о 186 местах содержания украинских пленных. Туда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

Сегодня такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, находящихся в плену – заявили в ГУР.

Семьям и близким военнопленных посоветовали обращаться исключительно в украинские государственные органы, а также ни в коем случае не верить карманным структурам российских спецслужб, независимо от их названия и декларируемых задач.

Напомним

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на территории россии, беларуси и оккупированных территориях Украины насчитывается более 300 лагерей для содержания украинцев. Доступ туда для международных организаций закрыт.

Также УНН сообщал, что в TikTok распространяется мошенническое видео о выплате 4000 грн от Красного Креста. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины призвал граждан не переходить по данной ссылке.