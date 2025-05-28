рф створила фейкові організації для підміни Червоного Хреста: деталі

У росії створили фейкові організації, щоб підмінити Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Спецслужби країни-агресора створили фейкові організації, які імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених. За даними української розвідки, на сьогоднішній день існує інформація щодо 186 місць утримання українських полонених. Туди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

Сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні – заявили в ГУР.

Родинам і близьким військовополонених порадили звертатися виключно до українських державних органів, а також ні в якому разі вірити кишеньковим структурам російських спецслужб, незалежно від їхньої назви та декларованих задач.

Нагадаємо

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на території росії, білорусі та окупованих територіях України налічується понад 300 таборів для утримання українців. Доступ туди для міжнародних організацій закритий.

Також УНН повідомляв, що у TikTok поширюється шахрайське відео про виплату 4000 грн від Червоного Хреста. Центр протидії дезінформації РНБО України закликав громадян не переходити за даним посиланням.