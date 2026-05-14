рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами

Несмотря на разговоры о возможных переговорах, кремль не отказался от своих максималистских требований к Украине. Заявления пресс-секретаря путина дмитрия пескова и помощника главы кремля юрия ушакова о необходимости выхода украинских войск из Донбасса и так называемых "новых регионов" являются не новой позицией москвы, а элементом тактического давления на Украину и США. В то же время ситуация на фронте постепенно стабилизируется, а украинские дальнобойные удары начинают создавать для россии новые риски. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Владимир Фесенко.

Кремль не изменил своих требований

Политолог подчеркивает, что заявления российской стороны о требовании вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей не являются чем-то новым. По его словам, россия с самого начала не отказывалась от намерений получить контроль над всеми оккупированными территориями, включая части Херсонщины и Запорожья, которые сейчас контролирует Украина.

Ответ россии не изменился. И об этом прямо сказал Ушаков. Именно на него нужно обращать внимание, потому что он ведет переговоры с американцами. То, что сказал Песков, лишь подтверждает эту позицию. На самом деле россия никогда не отказывалась от требований по Херсону и Запорожью - пояснил Фесенко.

Он отметил, что часть американских политиков ранее предполагала, что кремль может согласиться только на контроль над Донбассом, однако в москве этого никогда не подтверждали.

Американцам некоторое время казалось, что если Украина согласится на выход из Донбасса, то война может быть прекращена. Но это не так. Ушаков 9 мая прямо сказал, что россия готова не прекратить, а только приостановить боевые действия в случае выхода украинских войск из Донбасса. И очевидно, что дальше они все равно требовали бы передачи им Херсона и Запорожья - отметил эксперт.

Заявления кремля - это повышение ставок

Фесенко убежден, что нынешние заявления москвы являются частью тактической игры и попыткой давления прежде всего на Вашингтон. Политолог обратил внимание на недавнее заявление Дональда Трампа, который фактически признал отсутствие общей позиции с путиным по Донбассу.

Трамп на днях ответил американскому журналисту, что между ним и путиным нет общей позиции по Донбассу. И это очень не понравилось россии. Именно поэтому сейчас кремль снова поднимает ставки. Это тактическая игра и способ давления - частично на Украину, но в большей степени на американцев - пояснил Фесенко.

По его мнению, в кремле пытаются показать США, что если компромиссов по Донбассу не будет, то россия вернется ко всем своим максималистским требованиям.

Логика москвы проста - если вы не хотите реализовывать компромисс по Донбассу, тогда мы возвращаемся к полному набору наших требований. Но этого не надо бояться. Это элемент переговорного давления - подчеркнул политолог.

Стабилизация фронта стала главным аргументом Украины

Фесенко считает, что нынешняя стабилизация фронта является ключевым фактором, который не позволяет россии диктовать Украине свои условия. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако российское наступление уже не выглядит таким однозначным, как несколько месяцев назад.

Относительная стабилизация фронта - это сейчас главный аргумент Украины. Если нам удастся удержать эту стабильность и не допустить серьезного продвижения россиян, то наши переговорные позиции только усилятся - сказал эксперт.

Отдельно он обратил внимание на украинские дальнобойные удары по территории рф.

Если Украина и дальше будет продолжать мощные дипстрайки по российскому тылу, это будет очень важным фактором давления. Особенно когда речь идет об ударах по нефтегазовой инфраструктуре, портах и военных предприятиях - отметил Фесенко.

У россии впервые появился страх перед украинскими ударами

Политолог считает, что атаки вокруг 9 мая показали новую для кремля проблему - страх перед украинскими возможностями наносить удары вглубь российской территории.

9 мая было очень показательным. Возможно, впервые за все время войны у россиян появился реальный страх перед украинскими дипстрайками. И чем больше таких ударов будет, тем сильнее будут позиции Украины в будущих переговорах - заявил он.

По словам Фесенка, российское руководство сейчас пытается выиграть время и надеется достичь хотя бы частичных успехов на фронте к осени.

Сейчас появляется все больше информации, что российское военное командование пообещало путину взять Донбасс к осени. И путин хочет в это верить. Именно поэтому ближайшие месяцы будут очень важными - сказал политолог.

Реальные переговоры возможны не раньше осени

Фесенко убежден, что в ближайшие месяцы ждать настоящих мирных переговоров не стоит. По его мнению, летом россия еще попытается активизировать боевые действия на Донбассе, а потому дипломатический процесс пока будет оставаться замороженным.

Я думаю, что реальные мирные переговоры могут начаться не раньше осени. Летом россия, похоже, еще хочет попробовать продвинуться на Донбассе. Поэтому сейчас главное для Украины - выстоять, не дать россиянам достичь серьезных результатов и продолжать давление по российскому тылу - подытожил Фесенко.

В то же время эксперт считает, что со временем переговорный процесс все же будет возобновлен.

Я убежден, что более реалистичные мирные переговоры все равно начнутся. Но пока россия к ним не готова - резюмировал он.

