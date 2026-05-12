В кремле снова заявили о "приближении завершения войны" после слов Зеленского о новых атаках

В кремле повторили заявление владимира путина о том, что война против Украины якобы "приближается к завершению". В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва не демонстрирует намерений прекращать боевые действия и готовит новые атаки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В кремле заявили о "приближении завершения войны"

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что определенная "трехсторонняя работа" с участием россии, Украины и США якобы уже проведена в рамках поиска мирного урегулирования.

"Эта накопленная база в рамках мирного процесса позволяет нам говорить о том, что завершение действительно приближается", – сказал песков журналистам.

В то же время он не стал уточнять конкретные сроки или параметры возможных договоренностей.

Зеленский заявил, что россия не планирует завершать войну

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не демонстрирует реального желания останавливать боевые действия.

россия не намерена завершать эту войну. И мы, к сожалению, готовимся к новым атакам - заявил Зеленский.

Как отмечает Reuters, несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа, стороны так и не достигли мирного соглашения.

В кремле снова заговорили о встрече путина и Зеленского

Песков также заявил, что путин якобы готов к личной встрече с Зеленским после "завершения мирного процесса".

"Для того чтобы поставить точку, нужно провести большую подготовительную работу", – сказал он.

Кроме того, в кремле в очередной раз заявили, что завершение войны зависит от "необходимого решения" со стороны Киева.

Перемирие на 9 мая не остановило бои

Reuters напоминает, что стороны согласовали короткое перемирие на 9–11 мая при посредничестве США, которое было приурочено к годовщине победы ссср во Второй мировой войне.

Несмотря на отсутствие масштабных авиаударов в этот период, и Украина, и россия сообщали о продолжении боевых действий на фронте и взаимных обстрелах дронами и артиллерией.

