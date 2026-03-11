$43.860.0351.040.33
рф сбросила четыре 250-килограммовые авиабомбы на центр Краматорска

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Оккупанты ударили по жилым домам и памятнику архитектуры фугасными бомбами с УМПК. Повреждено 50 объектов, известно об одном пострадавшем.

рф сбросила четыре 250-килограммовые авиабомбы на центр Краматорска

Российские войска нанесли удар по "сердцу" Краматорска - сбросили четыре 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы на центр города, известно об одном пострадавшем, сообщил в среду глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в соцсетях, пишет УНН.

В ночь на 11 марта российские войска нанесли авиаудар по самому сердцу Краматорска. Мощные взрывы прогремели в центральной части города, где рядом с жилыми домами расположены административные учреждения, учреждения культуры и коммерческие объекты. Враг ударил туда, где всегда кипела мирная городская жизнь. По предварительной информации, россияне применили четыре 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы с модулями УМПК

- сообщил Гончаренко.

Один из боеприпасов, по данным Гончаренко, "попал непосредственно в жилой дом".

В результате удара, по его словам, "повреждено почти пять десятков объектов в центральной части города". "Пострадали жилые дома краматорчан, административные здания, образовательные учреждения и коммерческие учреждения. Среди объектов, получивших серьезные повреждения - дворец культуры и творчества НКМЗ, памятник архитектуры местного значения и одна из узнаваемых архитектурных доминант Краматорска. - сказал он. - К счастью, по имеющейся информации, только один человек обратился за помощью медиков".

Как сообщили в полиции в области, пострадала женщина.

"Нанося такие удары по центру города, разрушая его узнаваемый архитектурный ансамбль и историческую застройку, россия в очередной раз демонстрирует: никакой речи о так называемом "освобождении" Краматорска нет. Есть только разрушение, убийства и попытки запугать мирных жителей. Враг стирает с лица земли все, до чего может дотянуться, применяя известную со времен Второй мировой тактику "выжженной земли". Те, кто громче всех кричали о зверствах нацистов - сами ими и стали", - подчеркнул Гончаренко.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 10 марта россияне убили 4 жителей Донетчины: в Славянске. Еще 21 человек в области за сутки получил ранения. Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
российская пропаганда
Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск
Краматорск