рф скинула чотири 250-кілограмові авіабомби на центр Краматорська

Російські війська завдали удару по "серцю" Краматорська - скинули чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби на центр міста, відомо про одного постраждалого, повідомив у середу голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у соцмережах, пише УНН.

У ніч проти 11 березня російські війська завдали авіаудару по самому серцю Краматорська. Потужні вибухи пролунали у центральній частині міста, де поруч із житловими будинками розташовані адміністративні установи, заклади культури та комерційні об’єкти. Ворог вдарив туди, де завжди вирувало мирне міське життя. За попередньою інформацією, росіяни застосували чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби з модулями УМПК - повідомив Гончаренко.

Один із боєприпасів, за даними Гончаренка, "влучив безпосередньо у житловий будинок".

Унаслідок удару, з його слів, "пошкоджено майже п’ять десятків об'єктів у центральній частині міста". "Постраждали житлові будинки краматорців, адміністративні будівлі, освітні заклади та комерційні установи. Серед об’єктів, що зазнали серйозних пошкоджень - палац культури і творчості НКМЗ, пам’ятка архітектури місцевого значення та одна з впізнаваних архітектурних домінант Краматорська. - сказав він. - На щастя, за наявною інформацією, лише одна людина звернулася по допомогу медиків".

Як повідомили у поліції в області, постраждала жінка.

"Завдаючи таких ударів по центру міста, руйнуючи його впізнаваний архітектурний ансамбль та історичну забудову, росія вкотре демонструє: жодної мови про так зване "звільнення" Краматорська немає. Є лише руйнація, вбивства і спроби залякати мирних мешканців. Ворог стирає з лиця землі усе, до чого може дотягнутись, застосовуючи відому з часів Другої світової тактику "випаленої землі". Ті, хто голосніше за всіх кричали про звірства нацистів - самі ними і стали", - наголосив Гончаренко.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 10 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення. Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.