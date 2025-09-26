$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 3252 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 7116 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 11784 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 19078 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 25566 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25721 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37854 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34926 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67383 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42829 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
рф пытается продвинуться вглубь Днепропетровщины небольшими группами, чтобы "декларировать там свое присутствие" - Сырский

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются проникнуть вглубь Днепропетровской области небольшими группами для демонстрации присутствия. Однако для масштабного наступления им не хватает сил, а попытка прорыва на Новопавловском направлении была сорвана.

рф пытается продвинуться вглубь Днепропетровщины небольшими группами, чтобы "декларировать там свое присутствие" - Сырский

российские войска пытаются проникнуть вглубь Днепропетровской области небольшими группами, чтобы "декларировать свое присутствие" там. Но для масштабного наступления противнику не хватает сил, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Днепропетровщина - это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте

- сказал Сырский.

Он добавил, что ситуация на этом направлении динамичная, однако у россиян не хватает сил и средств, чтобы провести крупное наступление. По его словам, командование рф перебрасывало подразделения морской пехоты из Сумского на Новопавловское направление, чтобы прорвать оборону ВСУ и совершить рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область.

Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас увязла в боях на Добропольском направлении

- заявил главком.

Напомним

Ранее УНН писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала лета россия перешла на тактику "тысячи порезов", используя небольшие штурмовые группы. Они проникают на украинскую территорию, атакуют объекты ВСУ и парализуют логистику.

Алена Уткина

Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Немецкая волна
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский