рф пытается продвинуться вглубь Днепропетровщины небольшими группами, чтобы "декларировать там свое присутствие" - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска пытаются проникнуть вглубь Днепропетровской области небольшими группами для демонстрации присутствия. Однако для масштабного наступления им не хватает сил, а попытка прорыва на Новопавловском направлении была сорвана.
российские войска пытаются проникнуть вглубь Днепропетровской области небольшими группами, чтобы "декларировать свое присутствие" там. Но для масштабного наступления противнику не хватает сил, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Днепропетровщина - это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте
Он добавил, что ситуация на этом направлении динамичная, однако у россиян не хватает сил и средств, чтобы провести крупное наступление. По его словам, командование рф перебрасывало подразделения морской пехоты из Сумского на Новопавловское направление, чтобы прорвать оборону ВСУ и совершить рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область.
Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас увязла в боях на Добропольском направлении
Напомним
Ранее УНН писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала лета россия перешла на тактику "тысячи порезов", используя небольшие штурмовые группы. Они проникают на украинскую территорию, атакуют объекты ВСУ и парализуют логистику.