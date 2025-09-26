рф намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини невеликими групами, щоб "декларувати там свою присутність" - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська намагаються проникнути вглиб Дніпропетровської області невеликими групами для демонстрації присутності. Проте, для масштабного наступу їм не вистачає сил, а спроба прориву на Новопавлівському напрямку була зірвана.
російські війська намагаються проникнути вглиб Дніпропетровської області невеликими групами, щоб "декларувати свою присутність" там. Але для масштабного наступу противнику не вистачає сил, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами пише Deutsche Welle, передає УНН.
Деталі
Дніпропетровщина - це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей - Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті
Він додав, що ситуація на цьому напрямку динамічна, проте у росіян не вистачає сил та засобів, щоб провести великий наступ. За його словами командування рф перекидало підрозділи морської піхоти із Сумського на Новопавлівський напрямок, щоб прорвати оборону ЗСУ та зробити ривок в Запорізьку чи Дніпропетровську область.
Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку літа росія перейшла на тактику "тисячі порізів", використовуючи невеликі штурмові групи. Вони проникають на українську територію, атакують об'єкти ЗСУ та паралізують логістику.