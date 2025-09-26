$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3304 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7204 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11839 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19131 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25613 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25734 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37872 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34931 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67385 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42831 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
рф намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини невеликими групами, щоб "декларувати там свою присутність" - Сирський

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська намагаються проникнути вглиб Дніпропетровської області невеликими групами для демонстрації присутності. Проте, для масштабного наступу їм не вистачає сил, а спроба прориву на Новопавлівському напрямку була зірвана.

рф намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини невеликими групами, щоб "декларувати там свою присутність" - Сирський

російські війська намагаються проникнути вглиб Дніпропетровської області невеликими групами, щоб "декларувати свою присутність" там. Але для масштабного наступу противнику не вистачає сил, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами пише Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Дніпропетровщина - це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей - Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті

- сказав Сирський.

Він додав, що ситуація на цьому напрямку динамічна, проте у росіян не вистачає сил та засобів, щоб провести великий наступ. За його словами командування рф перекидало підрозділи морської піхоти із Сумського на Новопавлівський напрямок, щоб прорвати оборону ЗСУ та зробити ривок в Запорізьку чи Дніпропетровську область.

Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку

- заявив головком.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку літа росія перейшла на тактику "тисячі порізів", використовуючи невеликі штурмові групи. Вони проникають на українську територію, атакують об'єкти ЗСУ та паралізують логістику.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Deutsche Welle
Збройні сили України
Олександр Сирський