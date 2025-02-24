рф не показывает, что она хочет идти на уступки - французский министр

Европа должна принимать участие в переговорах по миру в Украине для того, чтобы гарантировать его долгосрочность. Об этом заявил министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину", передает УНН.

Следующие несколько недель будут очень важными для Украины и европейского континента. россия не показывает, что она хочет идти на уступки ... Сегодня как никогда важно поддерживать Украину. Конечно это включает укрепление военной помощи и в этом отношении Франция играет полномасштабную роль для того, чтобы увеличить количество самолетов и оснастить военные бригады - сказал Хаддад.

Он подчеркнул, что агрессия России - это угроза европейскому континенту.

"Европа должна принимать участие в переговорах для того, чтобы гарантировать долгосрочность мира. Ничего не должно быть решено о Европе, без Европы. Мы должны заверить Украину в нашей поддержке пока справедливый мир не будет достигнут, и который будет гарантировать безопасность, суверенитет Украины и ее вступление в ЕС", - подчеркнул Хаддад.

Европейские лидеры договорились "обеспечить возвращение справедливого мира" в Украину - Макрон

Дополнение

РоІітісо сообщало, что европейские лидеры пытаются спасти западный альянс и удержать Дональда Трампа на стороне интересов Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели будет находиться в Вашингтоне для переговоров с президентом США. К встрече с Трампом готовится премьер Британии. Делегация ЕС с Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Кошта прибыла сегодня, 24 февраля в Киев.