рф не показує, що вона хоче йти на поступки - французький міністр

Європа має приймати участь у переговорах щодо миру в Україні для того, щоб гарантувати його довгостроковість. Про це заявив міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає УНН.

Наступні кілька тижнів будуть дуже важливими для України та європейського континенту. росія не показує, що вона хоче йти на поступки...Сьогодні як ніколи важливо підтримувати Україну. Звісно це включає зміцнення військової допомоги й стосовно цього Франція відіграє повномасштабну роль для того, щоб збільшити кількість літаків й оснастити військові бригади - сказав Хаддад.

Він наголосив, що агресія росії - це загроза європейському континенту.

"Європа має приймати участь у переговорах для того, щоб гарантувати довгостроковість миру. Нічого не має бути вирішено про Європу, без Європи. Ми маємо запевнити Україну у нашій підтримці поки справедливий мир не буде досягнутий, і який буде гарантувати безпеку, суверенітет України та її вступ до ЄС", - наголосив Хаддад.

Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон

Доповнення

Рolitico повідомляло, що європейські лідери намагаються врятувати західний альянс і утримати Дональда Трампа на боці інтересів України. Президент Франції Еммануель Макрон на початку тижня буде перебувати у Вашингтоні для переговорів з президентом США. До зустрічі з Трампом готується прем'єр Британії. Делегація ЄС з Урсулою фон дер Ляєн та Європейської ради Антоніу Кошта прибула сьогодні, 24 лютого до Києва.