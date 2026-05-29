рф нанесла повторные удары по нефтегазовой инфраструктуре 29 мая

В течение суток россияне атаковали объекты Группы "Нафтогаз". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Под ударами оказалась нефтегазовая инфраструктура в Харьковской и Сумской областях. На одном из объектов в Сумской области враг нанес повторный удар с интервалом в несколько часов - заявили в группе.

В результате ударов возникли существенные повреждения и пожары.

Враг атакует нефтегазовую инфраструктуру почти непрерывно в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ситуация остается сложной - добавили в «Нафтогазе».

