рф нанесла повторные удары по нефтегазовой инфраструктуре 29 мая
Киев • УНН
российские войска атаковали объекты Нафтогаза в Харьковской и Сумской областях, вызвав крупные пожары. На одном из объектов зафиксирован повторный удар.
В течение суток россияне атаковали объекты Группы "Нафтогаз". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Детали
Под ударами оказалась нефтегазовая инфраструктура в Харьковской и Сумской областях. На одном из объектов в Сумской области враг нанес повторный удар с интервалом в несколько часов
В результате ударов возникли существенные повреждения и пожары.
Враг атакует нефтегазовую инфраструктуру почти непрерывно в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ситуация остается сложной
рф более суток массированно атакует нефтегазовые объекты в Харьковской и Полтавской областях - Нафтогаз23.05.26, 17:33 • 3929 просмотров