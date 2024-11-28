рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль уверен, что россия может совершить нападение на территорию Североатлантического альянса в ближайшие годы. Об этом пишет Zeit, передает УНН.

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"Россия готовится к войне с Западом" - заявил Бруно Каль на мероприятии, организованном немецким советом по международным отношениям в Берлине. Глава BND предполагает, что российские военные могут атаковать Запад до конца десятилетия, как в личном, так и материальном плане.

"Военная конфронтация становится возможным вариантом для кремля", - сказал Бруно Каль.

В то же время он считает, что речь пойдет не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а ограниченной операции. В качестве примера, он назвал вероятность вторжения рф на норвежский остров Шпицберген для якобы зачистки территории или в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения.

Руководитель разведывательной службы Германии пояснил, что подобные действия направлены на подрыв принципа коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора. По его мнению, это может быть попытка ослабить или разрушить НАТО.

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет", - добавил Бруно Каль.

Глава BND уверен, что россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны – например путем переманивания отдельных стран-членов на свою сторону.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2029 года. Это требует увеличения численности немецкого военного персонала и потенциала сдерживания.