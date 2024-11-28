рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка
Киев • УНН
Руководитель BND Бруно Каль заявил о подготовке рф к войне с Западом до конца десятилетия. По его словам, россия может осуществить ограниченную военную операцию против стран НАТО для подрыва альянса.
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль уверен, что россия может совершить нападение на территорию Североатлантического альянса в ближайшие годы. Об этом пишет Zeit, передает УНН.
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"Россия готовится к войне с Западом" - заявил Бруно Каль на мероприятии, организованном немецким советом по международным отношениям в Берлине. Глава BND предполагает, что российские военные могут атаковать Запад до конца десятилетия, как в личном, так и материальном плане.
"Военная конфронтация становится возможным вариантом для кремля",
В то же время он считает, что речь пойдет не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а ограниченной операции. В качестве примера, он назвал вероятность вторжения рф на норвежский остров Шпицберген для якобы зачистки территории или в страны Балтии под предлогом защиты русскоязычного населения.
Руководитель разведывательной службы Германии пояснил, что подобные действия направлены на подрыв принципа коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора. По его мнению, это может быть попытка ослабить или разрушить НАТО.
"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет",
Глава BND уверен, что россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны – например путем переманивания отдельных стран-членов на свою сторону.
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2029 года. Это требует увеличения численности немецкого военного персонала и потенциала сдерживания.