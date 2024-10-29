рф готовит формирует штурмовые подразделения из заключенных, больных гепатитом, для отправки на войну в Украину - ГУР
Киев • УНН
Россия создает специальные штурмовые роты из заключенных, имеющих гепатит В и С, для отправки в Украину. Первые подразделения формируются в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков для размещения на оккупированных территориях.
На фоне высоких потерь среди военных, россия решила сформировать отдельные штурмовые подразделения для осужденных, которые больны гепатитом и отправить их на войну в Украину. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
В кремле решили сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом «В» и «С» и отправить на войну против Украины
В ведомстве добавляют, что об этом свидетельствует приказ министра обороны государства-агрессора россии Белоусова №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит С из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.
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Также разведка выяснила, что для комплектования подразделений из больных гепатитом зеков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как «контингент „С“.
Перед отправкой на фронт больным зэкам в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита «В» и проводить курс противовирусной терапии гепатита «С»
Предварительно россия ожидает, что такие меры позволят привлечь к мясным штурмам на войне против Украины тысячи зэков. В частности, в в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа ВС РФ насчитывается около 10 тысяч «гепатитников» - добровольное желание воевать из них изъявили около 15%.
Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных зэков россияне формируют в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ соответственно)
Отмечается, что названные в честь гепатитов новосозданные российские штурмовые роты «В-С» планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Напомним,
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что рф увеличивает военные выплаты и усиливает пропаганду для замещения потерь в Украине. Москва пытается избежать всеобщей мобилизации до конца 2024 года из-за страха социальной напряженности.
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