рф готує формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит, для відправки на війну в Україну - ГУР
Київ • УНН
Росія створює спеціальні штурмові роти з ув'язнених, які мають гепатит В і С, для відправки в Україну. Перші підрозділи формуються у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків для розміщення на окупованих територіях.
На тлі високих втрат серед військових, росія вирішила сформувати окремі штурмові підрозділи для засуджених, які хворі на гепатит та відправити їх на війну в Україну. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправити на війну проти України
У відомстві додають, що про це свідчить наказ міністра оборони держави-агресора росії бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.
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Також розвідка з'ясувала, що для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С".
Перед відправкою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С"
Попередньо росія очікує, що такі заходи дозволять залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків. Зокрема, у у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу зс рф налічується близько 10 тисяч "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.
Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно)
Зазначається, що названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
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