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рф готує формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит, для відправки на війну в Україну - ГУР

Київ • УНН

 • 13329 перегляди

Росія створює спеціальні штурмові роти з ув'язнених, які мають гепатит В і С, для відправки в Україну. Перші підрозділи формуються у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків для розміщення на окупованих територіях.

рф готує формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит, для відправки на війну в Україну - ГУР

На тлі високих втрат серед військових, росія вирішила сформувати окремі штурмові підрозділи для засуджених, які хворі на гепатит та відправити їх на війну в Україну. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправити на війну проти України

- заявили в ГУР. 

У відомстві додають, що про це свідчить  наказ міністра оборони держави-агресора росії бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

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Також розвідка з'ясувала, що для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С".

Перед відправкою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С" 

- заявили в ГУР МО. 

Попередньо росія очікує, що такі заходи дозволять залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків. Зокрема, у у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу зс рф налічується близько 10 тисяч "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

 Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно) 

- додали в українській розвідці. 

Зазначається, що названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.  

Нагадаємо

В Головному управління розвідки Міноборони України заявили, що рф збільшує військові виплати та посилює пропаганду для заміщення втрат в Україні. Москва намагається уникнути загальної мобілізації до кінця 2024 року через страх соціальної напруги.

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