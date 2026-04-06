рф более 50 раз обстреляла Днепропетровщину - ранены 10 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
россия атаковала три района области артиллерией и авиабомбами. Среди десяти пострадавших есть двое детей, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Российские войска более 50 раз атаковали три района Днепропетровской области, применив артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов ранены 10 человек, среди них двое детей, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
На Никопольщине россияне целились по райцентру, Красногригорьевской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены многоквартирные и частные дома, аптека, автомобили.
Пострадали 10 человек. Среди них двое детей – 1,5-летняя девочка и 17-летний парень. Госпитализированы четверо раненых
На Синельниковщине под ударом была Покровская громада. Там повреждены частные дома.
В Криворожском районе били по Зеленодольской громаде. Повреждены два микроавтобуса.
В Харькове россияне ударили “Геранью” по многоэтажке и спасателям, есть пострадавшие06.04.26, 17:59 • 1530 просмотров