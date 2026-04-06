рф понад 50 разів обстріляла Дніпропетровщину - поранені 10 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Росія атакувала три райони області артилерією та авіабомбами. Серед десяти постраждалих є двоє дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Російські війська понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, дрони та авіабомби. Внаслідок обстрілів поранені 10 людей, серед них двоє дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише УНН.
Деталі
На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, аптека, автомобілі.
Постраждали 10 людей. Серед них двоє дітей – 1,5-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Госпіталізовані четверо поранених
На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там пошкоджені приватні будинки.
У Криворізькому районі били по Зеленолодольській громаді. Понівечені два мікроавтобуси.
