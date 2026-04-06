У Харкові росіяни вдарили “Герберою” по багатоповерхівці та рятувальникам, є постраждалі

У Київському районі Харкова російські військові спрямували БПЛА на 9-поверхівку. Один дрон спочатку пошкодив горішній поверх будинок, унаслідок чого постраждали 5 мешканців, а другий атакував рятувальників, які приїхали людям на допомогу, повідомляє УНН із посиланням на інформацію від ДСНС України.

Дрон атакував дев'ятиповерхівку о 13:50. Поранення дістали двоє чоловіків. Трьом жінкам знадобилася допомога медиків через стан гострого шоку.

У Харківській обласній прокуратурі кажуть: окупанти вдарили по житловій забудові БПЛА типу "Герань-3".

Вибухова хвиля та уламки безпілотника також завдали шкоди припаркованим автомобілям, які стояли поблизу будинку.

Крім того, один із БПЛА вибухнув просто біля зупинки громадського транспорту та посік автобус.

Також на відкритій місцевості спалахнула трава. З вогнем, який охопив 800 та 500 кв.м. відповідно, впоралися вогнеборці.

3 квітня у Харкові через ранкову атаку російських військових одна людина загинула, а ще семеро містян отримали поранення.